В Україні виявили 450 захворювань на ковід, щотретє – у Києві.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 450 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 1097 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільшу кількість захворювань виявили у Києві (135), а також у Дніпропетровській (46), Одеській (39) та Київській (37) областях.

 

Минулої доби в Україні зареєстрували 17 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 52 286 людей.

 

27.06.2021

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