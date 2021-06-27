В Україні виявили 450 захворювань на ковід, щотретє – у Києві.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 450 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 1097 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість захворювань виявили у Києві (135), а також у Дніпропетровській (46), Одеській (39) та Київській (37) областях.

Минулої доби в Україні зареєстрували 17 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 52 286 людей.