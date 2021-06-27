Галицькі хроніки COVID-19: 27 червня.

 

Станом на 09:00 27 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 061 хворого на сovid-19. За минулу добу – 21 новий випадок: 9 – на Львівщині, 7 – на Тернопіллі (проведено 316 ПЛР-тестів) та 5 – на Івано-Франківщині (проведено 297 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 червня (09:00): 70 021 випадок, 7 нових

 

Бережанський район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 червня (09:00): 137 388 випадків, 9 нових

 

Львів – 6 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 червня (09:00): 86 652 випадки, 5 нових

 

Богородчанський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

27.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Юрій Сінгалевич, великий бард і митець
Любов Волошин
За своє трагічно коротке життя він зумів увійти в історію української культури як талановитий художник, подвижник відродження кобзарства
26.06.21 | | Минуле
Неможливо обманути старіння і смерть
Дослідники запропонували нове розуміння гіпотези, згідно з якою кожен вид старіє своїм власним зафіксованим темпом.
24.06.21 | | Наука
Про крихітну свічечку літери Ї
Олександр Ірванець
Саме через “ї”, а не через “є” має писатися українською те слово, яке мовою американською починається на “f”
24.06.21 | | Дискурси
Слідами лемків
Христина Дубницька та Тарас Гакавчин
Відбулася друга пошукова експедиція "Вирію", що фіксувала спадщину українців, які мешкали на теренах сучасної південно-східної Польщі. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.06.21 | | Галичина
Бажана площина
Тема, яка об’єднала три роботи на виставці — це анексія Криму, розказана через особисті спогади, сконструйовану оповідь та бажання заволодіти площиною — чи то територією, чи то картиною.
23.06.21 | | Штука
Франкфуртське дзеркало: у пошуках винуватців
Олеся Ісаюк
Коли нацисти засновували Аушвіц, ГУЛАГ вже давно поглинав людські життя. Істинними жертвами були “і мертві, і живі, і ненарожденні...”
23.06.21 | | Україна
... Не стало би явним
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Бажаючи надати назві фільму (в оригіналі, китайською, «Письменницька одіссея») більшого ефекту, прокатники вигадали іншу назву, «Битва світів», чим не навмисно оприявнили глибинну суть стрічки, а разом з нею і хто в ній Пірр.
22.06.21 | | Штука
Львівське москвофільство
Ілько ЛЕМКО
Багатьом це видасться дивним, але реґіоном, який протягом майже тисячоліття аж до початку XX століття мав особливо «ніжні» стосунки з Північною Руссю, виявилася Галичина
22.06.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.