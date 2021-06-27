Галицькі хроніки COVID-19: 27 червня.

Станом на 09:00 27 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 061 хворого на сovid-19. За минулу добу – 21 новий випадок: 9 – на Львівщині, 7 – на Тернопіллі (проведено 316 ПЛР-тестів) та 5 – на Івано-Франківщині (проведено 297 ПЛР-тестів).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 червня (09:00): 70 021 випадок, 7 нових

Бережанський район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 червня (09:00): 137 388 випадків, 9 нових

Львів – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 червня (09:00): 86 652 випадки, 5 нових

Богородчанський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.