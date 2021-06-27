Галицькі хроніки COVID-19: 27 червня.

Станом на 09:00 27 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 061 хворого на сovid-19. За минулу добу – 21 новий випадок: 9 – на Львівщині, 7 – на Тернопіллі (проведено 316 ПЛР-тестів) та 5 – на Івано-Франківщині (проведено 297 ПЛР-тестів).
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 червня (09:00): 70 021 випадок, 7 нових
Бережанський район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 2 особи
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 червня (09:00): 137 388 випадків, 9 нових
Львів – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 червня (09:00): 86 652 випадки, 5 нових
Богородчанський район – 1 особа
Калуський район – 2 особи
Коломийський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
27.06.2021