Галицькі хроніки COVID-19: 26 червня.

Станом на 09:00 26 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 040 хворих на сovid-19. За минулу добу – 53 нові випадки: 33 – на Львівщині (проведено 789 ПЛР-тестів), 12 – на Тернопіллі (проведено 409 ПЛР-тестів) та 8 – на Івано-Франківщині (проведено 386 ПЛР-тест).

За минулу добу зафіксований один летальний випадок від covid-19 – одна людина померла на Тернопільщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 червня (09:00): 70 014 випадків, 12 нових

Тернопіль – 7 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 червня (09:00): 137 379 випадків, 33 нових

Львів – 18 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 червня (09:00): 86 647 випадків, 8 нових

Городенківський район – 4 особи

Калуський район – 2 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Тисменицький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.