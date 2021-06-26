Ректором УКУ переобрали отця Богдана Праха.

Сенат Українського католицького університету у п’ятницю , 25 червня, перевибрав отця доктора Богдана Праха ректором УКУ. За одноголосним рішенням сенаторів, о. Богдан Прах продовжить очолювати Український католицький університет протягом наступного терміну. Про це повідомив інформаціний відділ УКУ.

Відомо, що кандидат представив звіт за минулі вісім років та динамічну, духовно-інтелектуально осмислену програму розвитку університету – «Будувати на міцних фундаментах».

«Підтримка сенаторів виняткового лідера – одностайна. У світі брутальних баталій за владу (в політиці, бізнесі, вищій освіті) процес був винятково шляхетним, конструктивним, плідним, властиво, просто вражаючим. – написав у дописі на свої facebook-сторінці архиєпископ і митрополит Філадельфійський, президент Українського католицького університету, владика Борис Ґудзяк.

Аргументуючи своє рішення про внесення кандидатури отця Богдана Праха на голосування Сенату, владика Борис Ґудзяк, наголосив: «Отець Богдан представив звіт феноменального розвитку університету: за час його керівництва УКУ втричі зріс щодо кількості студентів, програм, будинків, викладачів. Відбулося утвердження принципів та основ Українського католицького університету, і отець Богдан уже має кандидата на свого наступника, якому він хоче передати владу і, передовсім, відповідальність. Бо бути ректором – це, передовсім, відповідальність: свідчити, служити, спілкуватися, бути в сучасний спосіб християнином-лідером у різних сферах – це спадщина отця Богдана Праха і це те, що він передає цілій спільноті та Україні».

Після оголошення результату голосування Андрій Гундер, президент Американської торгівельної палати в Україні, голова Номінаційного комітету, сказав: «Для УКУ важливо мати сильного очільника з міцним, утвердженим у суспільстві авторитетом. Отець Богдан зможе гідно продовжити все, що напрацював на цьому етапі. Тому сенатори одноголосно підтримали своїми рішеннями кандидатуру отця Богдана Праха. Ми бачимо ті зміни, які відбулися за останні п’ять років навколо: подивіться на ці приміщення, дух спільноти, викладачів, студентів. На наступне п’ятиріччя університет має чітку стратегію. Я думаю, що на цьому міцному фундаменті, який заклав митрополит Андрей Шептицький і Патріарх Йосиф Сліпий, університет буде розвиватися та зростати. Тому ми, сенатори, так оптимістично дивимося у майбутнє».

Наприкінці отець-ректор подякував усім за висловлену довіру: «Ми відважно мріємо і про це свідчить наша візія Університету в 2025 році... Ми розраховуємо на підтримку сенаторів як провідників нашої наступної кампанії з пошуку коштів на розвиток Університету та реалізацію Стратегії 2025 “Університет, який служить”. Лише за вашої дієвої підтримки і лідерства ми можемо бажати великого».

Для довідки. Із вересня 2013 року після призначення владики Бориса Ґудзяка на служіння у Паризькій єпархії святого Володимира Великого, отець Богдан Прах перейняв відповідальність за Університет як виконувач обов’язків ректора. У 2016 році о. Богдана Праха обрали на першу каденцію ректорства. Відповідно до Статуту УКУ і положення про вибори ректора, після зустрічей із кандидатами, Номінаційний комітет передає свої висновки, а також рекомендації Ректорату та Вченої ради УКУ Президентові університету. Опісля саме Президент виносить на розгляд Сенату кандидатуру на посаду ректора, попередньо представивши її Великому Канцлеру УКУ, Главі УГКЦ Блаженнішому Святославові (Шевчукові). Президент має право вносити одну чи більше кандидатур на розгляд сенаторів із запропонованих йому Номінаційним комітетом.

Фото ucu.edu.ua, facebook.com/borys.gudziak