На Закарпатті виявили два випадки ковіду за добу.

 

За добу в Україні зафіксували 756 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім одужало 1835 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (205), а також у Київській (54), Харківській (44) та Сумській (40) областях.

 

Минулої доби зареєстрували 35 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії в Україні померло 52 269 людей.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

Офіційно в Україні 19 305 активних захворювань на ковід – мінімум, починаючи із 21 червня 2020 року. Щоп'ятий український пацієнт із ковідом – у Києві.

 

26.06.2021

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