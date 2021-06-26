На Закарпатті виявили два випадки ковіду за добу.

За добу в Україні зафіксували 756 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім одужало 1835 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (205), а також у Київській (54), Харківській (44) та Сумській (40) областях.

Минулої доби зареєстрували 35 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії в Україні померло 52 269 людей.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

Офіційно в Україні 19 305 активних захворювань на ковід – мінімум, починаючи із 21 червня 2020 року. Щоп'ятий український пацієнт із ковідом – у Києві.