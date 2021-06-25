Галицькі хроніки COVID-19: 25 червня.

Станом на 09:00 25 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 987 хворих на сovid-19. За минулу добу – 54 нові випадки: 32 – на Львівщині (проведено 626 ПЛР-тестів), 10 – на Тернопіллі (проведено 389 ПЛР-тестів) та 12 – на Івано-Франківщині (проведено 391 ПЛР-тест).

За минулу добу зафіксовано п'ять летальних випадків від covid-19: двоє людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та двоє – в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 червня (09:00): 70 002 випадки, 10 нових

Тернопіль – 5 осіб

Борщівський район – 2 особи

Гусятинський равйон – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 червня (09:00): 137 346 випадків, 32 нових

Львів – 12 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 5 осіб

Сокальський район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 червня (09:00): 86 639 випадків, 12 нових

Івано-Франківськ – 3 особи

Богородчанський район – 2 особи

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Надвірнянський район – 1 особа

Снятинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.