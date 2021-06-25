Галицькі хроніки COVID-19: 25 червня.

Станом на 09:00 25 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 987 хворих на сovid-19. За минулу добу – 54 нові випадки: 32 – на Львівщині (проведено 626 ПЛР-тестів), 10 – на Тернопіллі (проведено 389 ПЛР-тестів) та 12 – на Івано-Франківщині (проведено 391 ПЛР-тест).
За минулу добу зафіксовано п'ять летальних випадків від covid-19: двоє людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та двоє – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 червня (09:00): 70 002 випадки, 10 нових
Тернопіль – 5 осіб
Борщівський район – 2 особи
Гусятинський равйон – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 червня (09:00): 137 346 випадків, 32 нових
Львів – 12 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Миколаївський район – 3 особи
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 5 осіб
Сокальський район – 2 особи
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 червня (09:00): 86 639 випадків, 12 нових
Івано-Франківськ – 3 особи
Богородчанський район – 2 особи
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 1 особа
Коломийський район – 1 особа
Надвірнянський район – 1 особа
Снятинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
25.06.2021