СБУ виявила 10 інтернет-агентів, які працювали на російські спецслужби.

Служба безпеки України викрила міжрегіональну мережу агітаторів, які здійснювали ворожі інформаційні операції на замовлення іноземних спецслужб. Зловмисники поширювали через інтернет заклики до зміни меж державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Під час слідчих дій у пропагандистів виявлено комп’ютерну техніку, обладнання та електронні носії інформації з доказами протиправної діяльності. Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки, ще двох засуджено до позбавлення волі", – поінформували в СБУ.

У Києві контррозвідники СБУ викрили уродженця Донеччини, який публічно агітував за захоплення державної влади та вступ до лав незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР". Для поширення ворожого контенту він використовував власні акаунти у соціальних мережах.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що розповсюджувані тексти містили заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.

Зокрема, у Маріуполі кіберфахівці СБУ заблокували діяльність місцевого жителя, який поширював через персональні сторінки заборонених соцмереж публікації щодо зміни меж державного кордону України. Також він закликав до ведення агресивної війни.

Наразі перевіряють інформацію щодо співробітництва зловмисника зі спецслужбами РФ через одну з громадських організацій.

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру мешканцю міста Путивль, який поширював в інтернеті матеріали зі закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

На Черкащині викрито інтернет-агітатора на закликах до захоплення державної влади та фізичної розправи над високопосадовцями. Також виявили мешканку регіону, яка агітувала за зміни меж кордону держави.

У пресслужбі повідомили, що у Закарпатській області заблоковано деструктивну інтернет-активність двох місцевих жителів. Зловмисники поширювали у соціальних мережах заклики до відокремлення окремих територій України, де компактно проживають національні меншини.

Також на Вінниччині за матеріалами органів держбезпеки засудили зловмисника, якого українська спецслужба викрила на агітації до дій проти територіальної цілісності нашої держави.