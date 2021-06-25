Кабмін: Україна вимагатиме тестів на ковід від прибульців із Росії. Але тільки через вісім днів, з 2 липня.

Кабінет Міністрів України запровадив низку заходів із протидії коронавірусу штаму "Дельта". Люди віком понад 12 років, які прибувають із Індії, Великої Британії та Північної Ірландії, Росії і Португалії, під час в'їзду в Україну муситимуть пройти експрес-тестування на антиген.

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці Міністерства охорони здоров'я.

"Перш за все ми здійснюватимемо контроль стану здоров’я прибулих із країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у пунктах пропуску через державний кордон", – сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

З його слів, тести також муситимуть здавати іноземці та особи без громадянства, які перебували на території Індії, Великої Британії та Північної Ірландії, РФ і Португалії щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів.

При наявності негативного результату подорожнім дозволять в'їхати в Україну. Інакше прикордонник відмовлятиме у перетині державного кордону – як визначає стаття 14 закону "Про прикордонний контроль".

При цім громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, кому менше 12 років), та прибули або перебували на території цих країн щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів, також мусять пройти експрес-тестування в пунктах пропуску, а при наявності позитивного результату – стати на обов'язкову самоізоляцію чи обсервацію.

Працівники Нацполіції забезпечать супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони, аби далі їх транспортувати до місць обсервації або до закладів охорони здоров'я для госпіталізації. Санітарні зони облаштовуються поза територією пунктів пропуску через державний кордон.

Список країн переглядатимуть й оновлюватимуть залежно від епідемічної ситуації.

Нові норми будуть діяти із 2 липня.