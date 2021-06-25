Число активних захворювань на ковід зменшилося до річного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 876 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 2405 людей.

Динаміка добових випадків (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (196), а також у Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

За добу зафіксували 53 летальних випадки. Загалом за час епідемії померло 52 234 людей.

Офіційно в Україні 20 419 активних захворювань на ковід – річний мінімум (за підсумками 22 червня 2020 року було 20 083 недужих).

Динаміка активних захворювань на ковід