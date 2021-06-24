Галицькі хроніки COVID-19: 24 червня.

Станом на 09:00 24 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 865 хворих на сovid-19. За минулу добу – 68 нових випадків: 48 – на Львівщині (проведено 1082 ПЛР-тести), 6 – на Тернопіллі (проведено 504 ПЛР-тести) та 14 – на Івано-Франківщині (проведено 354 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано три смерті від covid-19 в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 червня (09:00): 69 992 випадки, 6 нових
Тернопіль – 2 особи
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 червня (09:00): 137 314 випадків, 48 нових
Львів – 27 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дорогобицький район – 1 особа
Золочівський район – 3 особи
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 1 особа
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 червня (09:00): 86 627 випадків, 14 нових
Івано-Франківськ – 5 осіб
Калуський район – 4 особи
Коломитйський район – 3 особи
Тлумацький район – 1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.06.2021