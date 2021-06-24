Галицькі хроніки COVID-19: 24 червня.

 

Станом на 09:00 24 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 865 хворих на сovid-19. За минулу добу – 68 нових випадків: 48 – на Львівщині (проведено 1082 ПЛР-тести), 6 – на Тернопіллі (проведено 504 ПЛР-тести) та 14 – на Івано-Франківщині (проведено 354 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано три смерті від covid-19 в Івано-Франківській області.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 червня (09:00): 69 992 випадки, 6 нових

 

Тернопіль – 2 особи

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

24 червня (09:00): 137 314 випадків, 48 нових

 

Львів – 27 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дорогобицький район – 1 особа

Золочівський район – 3 особи

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 червня (09:00): 86 627 випадків, 14 нових

 

Івано-Франківськ – 5 осіб

Калуський район – 4 особи

Коломитйський район – 3 особи

Тлумацький район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

24.06.2021

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