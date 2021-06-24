Таліби зможуть взяти владу в Афганістані через пів року після виведення військ США.

Такий висновок зробила американська розвідка.

 

 

Чинний уряд Афганістану може впасти, а більша частина території країни перейти під контроль радикального угруповання «Талібан» вже через пів року після завершення виведення з Афганістану військ Сполучених Штатів та їхніх союзників. Таке твердження міститься в оновленому прогнозі спецслужб США – повідомляє газета Wall Street Journal із покликом на джерела в розвідувальній спільноті.

 

Колишній, більш оптимістичний сценарій, довелося переглянути після того, як таліби минулого тижня взяли під контроль значні території на півночі Афганістану. При цьому вони майже не зіткнулися зі спротивом. У руки бойовиків-ісламістів потрапила військова техніка, яку поставили ​​раніше американці урядовим військам.

 

Зокрема, талібам вдалося взяти під контроль великий прикордонний перехід на кордоні з Таджикистаном. Їхні загони підійшли до міста Мазарі-Шаріф – найважливішого центру афганської півночі.

 

За оцінкою американської розвідспільноти, столиця країни Кабул може впасти в проміжку від трьох місяців до року після виведення американських військовиків.

 

Нагадаємо, що президент США Джо Байден встановив крайній термін для виведення – 11 вересня. Це якраз припаде на 20-ту річницю найбільших терактів у Сполучених Штатах, після яких американські військовики розпочали операцію в Афганістані.

 

Тим часом газета New York Times повідомила, що Сполучені Штати вивезуть із країни тисячі афганців, які надавали допомогу американським військовикам, а відтак можуть зазнати помсти від талібів, щойно ті встановлять контроль над країною. Такі афганські громадяни можуть претендувати на отримання американської імміґраційної візи. Мова йде про приблизно 18 тисяч осіб та їхніх найближчих родичів.

24.06.2021

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