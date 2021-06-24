Засновник ІТ-компанії McAfee суїциднув у каталонській в’язниці.

Перед цим іспанський суд схвалив його екстрадицію до США.

Успішний бізнесмен, творець антивірусу і засновник компанії McAfee Джон Макафі (John McAfee) знайдений мертвим у камері в'язниці в передмісті Барселони. Про це повідомила газета El Mundo. Департамент юстиції Каталонії заявив – за всіма ознаками, Макафі наклав на себе руки. В’язничні медики спробували реанімувати самогубця, але безуспішно.

За кілька годин до смерті 75-річного Макафі Верховний суд Іспанії схвалив його екстрадицію до США за звинуваченням в ухиленні від сплати податків.

Макафі був яскравою і неоднозначною особистістю в IT-світі. Передусім він був знаменитий тим, що його компанія першою в світі випустила програму-антивірус для комерційного використання. Він вів доволі фривольний спосіб життя, не цурався наркотиків і гучних оргій.

Успіх McAfee VirusScan допоміг дати поштовх для розвитку інших компаній у цій сфері, чия сумарна вартість обчислюється сьогодні сотнями мільярдів доларів. У 2010 році Джон Макафі продав засновану ним компанію корпорації Intel за 7,6 млрд доларів.

Торік Макафі оголосили в міжнародний розшук за звинуваченням у несплаті податків і ненаданні податкових декларацій. Стверджувалося, що він ухилявся від податків протягом чотирьох років, незважаючи на те, що заробляв мільйони, надаючи консультаційні послуги, виступаючи з лекціями, проводячи операції з криптовалютою і продаючи права на історію свого життя.

Мін'юст США стверджував, що отримувані підприємцем доходи виплачувалися на банківські рахунки або переказувалися на криптовалютні екаунти, оформлені на підставних осіб. Його також звинувачували в приховуванні активів, включно з яхтами й об'єктами нерухомості, які також записані на інших осіб.

Макафі відкидав висунуті проти нього звинувачення і заявляв, що його переслідують з політичних або ідеологічних мотивів, стверджуючи, що проти нього існує змова. Однак суд заявив, що не знайшов доказів цих тверджень.