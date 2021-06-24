У Медведчука нова серія обшуків.

 

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань у четвер проводять обшуки у справі про державну зраду, в якій фіґурують народні депутати фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук і Тарас Козак.

 

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на пресслужбу СБУ.

 

"Слідчі СБУ та ДБР здійснюють оперативно-слідчі дії в межах кримінального провадження, в якому повідомлено про підозру народним депутатам Медведчуку і Козаку", – повідомили у СБУ.

 

Деталі слідчих дій обіцяли оприлюднити пізніше.

 

Раніше народний депутат фракції "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін заявляв, що в четвер правоохоронці знову здійснюють обшуки у Віктора Медведчука.

 

"Цього разу обшукують не лише партійний офіс, кабінети та житло найближчих соратників... Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", – нагнівався Кузьмін.

 

У лютому Рада національної безпеки та оборони України запровадила персональні санкції проти народного депутата фракції "ОПЗЖ" Тараса Козака і фактично заблокувала діяльність трьох пов'язаних із Медведчуком телеканалів – "112 Україна", Newsone та ZIK.

 

Згодом РНБО запровадила персональні санкцій проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також пов'язаних із ними компаній через фінансування ними тероризму. Радбез доручив Кабміну вжити необхідних заходів для повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара–Західний напрямок" (СЗН), що проходить територією України. 

 

11 травня народним депутатам Медведчуку і Козаку повідомили про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Росією Криму.

 

24.06.2021

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