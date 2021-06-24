Перший тиждень із липня, коли статистика ковіду не перевищувала тисячі випадків.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 937 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань за попередні сім днів жодного разу не перевищила тисячі захворювань – уперше з кінця липня минулого року.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість захворювань виявили в Києві (223), у Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій і Київській (по 51) областях.

Упродовж доби зареєстрували 58 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померла 52 181 людина.

Офіційно в Україні 22 001 пацієнт із активним ковідом – майже річний мінімум.