Перший тиждень із липня, коли статистика ковіду не перевищувала тисячі випадків.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 937 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань за попередні сім днів жодного разу не перевищила тисячі захворювань – уперше з кінця липня минулого року.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили в Києві (223), у Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій і Київській (по 51) областях.

 

Упродовж доби зареєстрували 58 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померла 52 181 людина.

 

Офіційно в Україні 22 001 пацієнт із активним ковідом – майже річний мінімум.

 

24.06.2021

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