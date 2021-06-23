Галицькі хроніки COVID-19: 23 червня.

Станом на 09:00 23 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 865 хворих на сovid-19. За минулу добу – 63 нові випадки: 52 – на Львівщині (проведено 392 ПЛР-тести), 4 – на Тернопіллі (проведено 371 ПЛР-тест) та 7 – на Івано-Франківщині (проведено 370 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків від covid-19: шестеро людей померли у Львівській області, четверо – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 червня (09:00): 69 986 випадків, 4 нових
Кременецький район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 червня (09:00): 137 266 випадків, 52 нових
Львів – 34 особи
Городоцький район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Золочівський район – 1 особа
Миколаївський район – 2 особи
Пустомитівський район – 1 особа
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 червня (09:00): 86 613 випадків, 7 нових
Івано-Франківськ – 4 особи
Долинський район – 1 особа
Коломийськийй район – 1 особа
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.06.2021