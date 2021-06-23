Галицькі хроніки COVID-19: 23 червня.

Станом на 09:00 23 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 865 хворих на сovid-19. За минулу добу – 63 нові випадки: 52 – на Львівщині (проведено 392 ПЛР-тести), 4 – на Тернопіллі (проведено 371 ПЛР-тест) та 7 – на Івано-Франківщині (проведено 370 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків від covid-19: шестеро людей померли у Львівській області, четверо – в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 червня (09:00): 69 986 випадків, 4 нових

Кременецький район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 червня (09:00): 137 266 випадків, 52 нових

Львів – 34 особи

Городоцький район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Золочівський район – 1 особа

Миколаївський район – 2 особи

Пустомитівський район – 1 особа

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 червня (09:00): 86 613 випадків, 7 нових

Івано-Франківськ – 4 особи

Долинський район – 1 особа

Коломийськийй район – 1 особа

Тлумацький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.