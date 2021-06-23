Євро-2020. Команда України дістала путівку в плей-оф.

 

Національна команда України з футболу вийшла до 1/8 фіналу на Євро-2020 після того, як у групі E іспанці перемогли словаків, а шведи – поляків в останньому турі групового раунду. На цьогорічному чемпіонаті працює система, при якій до раунду шістнадцяти виходять не лише команди із перших та других місць із груп, а й треті місця (найкращі чотири дружини з шести груп).

 

 

Після матчів у квартеті Е між Словаччиною та Іспанією (0:5) і Швецією та Польщею (3:2) визначилося, що саме команда України пробилася до 1/8 фіналу. Наша команда вже точно посяде місце не нижче четвертого в рейтингу команд, що опинилися за результатами групового турніру на третіх позиціях у своїх четвірках.

 

 

Нагадаємо, збірна України програла два матчі в групі C – у яскравій грі проти Нідерландів було 2:3, а в безликому матчі з Австрією – 0:1. Єдина перемога (котра й дарує плей-оф) була над Північною Македонією – 2:1.

 

В 1/8 Україна зустрінеться або зі Швецією, або з переможцем групи F (Німеччина, Франція, Португалія).

 

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг прокоментував ситуцію в Твіттері:

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