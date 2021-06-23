Росія закликала США зрезиґнувати із навчань Sea Breeze.

Росія закликала Сполучені Штати Америки відмовитися від участі в багатонаціональних морських військових навчаннях "Sea Breeze 2021" у Чорному морі.

Про це йдеться у коментарі, поширеному посольством Росії у США в Twitter.

"Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки у Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві. Наполегливо закликаємо США та їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій на Чорному морі", – йдеться у заяві російських дипломатів.

Росія вважає, що країни Чорного моря прекрасно собі поладнають і без США.

Українсько-американські навчання "Сі Бриз-2021" почнуться 28 червня і триватимуть до 10 липня. Маневри будуть наймасштабнішими за понад 20 років, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак у коментарі "Укрінформу".

"Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року. Їхня мета – підготовка штабів та підрозділів ВМС ЗСУ для виконання завдань за призначенням відповідно до стандартів та процедур НАТО, а також набуття досвіду спільних дій під час проведення багатонаціональних операцій, у тому числі у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки. 31 держава-учасниця візьме участь у навчаннях, під час яких загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів та суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки", – повідомив головнокомандувач.

З його слів, навчання охоплять досить великий район на півдні України та пройдуть в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, дельті річки Дунай та інших районах.

Для участі в навчаннях українські сили залучать 24 кораблі (катери), 17 літаків, 12 вертольотів, 80 одиниць озброєння та військової техніки і 1500 осіб особового складу.

Відповідаючи на запитання про свої очікування від цьогорічних навчань, Хомчак заявив, що йдеться про підготовку особового складу Морського командування ВМС ЗСУ до планування морських операцій та до керування силами та засобами відповідно до стандартів НАТО. Також важливо підготувати багатонаціональні сили до проведення морських операцій з безпеки в кризовому Чорноморському регіоні. Акцент робиться на елементах протиповітряної та протичовнової оборони, протидії незаконним збройним формуванням та висадка морського і повітряного десанту, висвітлення надводної обстановки. Не менш важливими є протидія інформаційним операціям та кібербезпека, оборона важливих об’єктів інфраструктури за підтримки авіаційних, сухопутних підрозділів та сил спеціальних операцій.

Спільні українсько-американські навчання "Сі Бриз" беруть початок з 1997 року. Проводяться на підставі "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво у питаннях військових відносин між МО США та МО України", підписаного у 1993 році.