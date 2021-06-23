ДСНС: Пилова буря налетіла на Київ із Росії.

 

Ситуація з "пиловою бурею", яку спостерігали у Києві 22 червня, покращиться до середини ночі 24 червня. Втім залишкові явища переміщення пилових частинок можуть спостерігатися ще певний час.

 

 

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, покликаючись на спостереження Укргідрометцентру.

 

"22 червня у Києві зафіксовано погіршення метеорологічної видимості. Дана ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян. Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час", – ідеться в повідомленні.

 

Згідно з даними Укргідрометцентру, "пилову бурю" спричинило видування у південних районах Росії значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України, а також посилення вітру до 20 м/с та підвищення вологості у столиці.

 

22 червня мешканці Києва скаржилися на пил у повітрі. Водночас типові показники повітря перебували в межах норми. Пізніше управління екології та природних ресурсів КМДА повідомило, що над Лівобережжям України зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій". 

 

23.06.2021

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