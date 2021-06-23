Львівщина друга за кількістю добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 835 нових випадків коронавірусної хвороби. Середньотижнева кількість захворювань упала до річного мінімуму – 706 випадків у середньому за добу (16 червня 2020 року було 693).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (241), а також у Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

Найбільше активних діагнозів зафіксовано у Києві (4484), а також у Дніпропетровській (2011), Одеській (1836) та Львівській (1769) областях.

Минулої доби в Україні зафіксували 70 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 52 123 людей.