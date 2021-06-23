Амністовано дев'ятьох лідерів каталонських сецесійників.

Таким рішенням уряду не вдоволені ні права опозиція, ні каталонські сепаратисти.

Уряд Іспанії помилував дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів, засуджених за організацію восени 2017 року референдуму про незалежність краю від Іспанії. Про це повідомила газета El Mundo з покликом на заяву прем'єр-міністра країни Педро Санчеса.

У 2019-му лідери каталонських сепаратистів були засуджені до термінів від дев'яти до 13 років за злочини, пов'язані з підбурюванням до заколоту і нецільовим використанням державних коштів, витрачених на організацію референдуму. Дев’ятеро з них будуть звільнені з в'язниці після того, як рішення про помилування формалізують з точки зору юридичних процедур і опублікують в офіційному урядовому віснику. Помилуваним буде заборонено брати участь у виборах і обіймати державні посади. У разі подальших порушень закону їх невідбутий термін знову набуде чинності.

Рішення уряду викликало невдоволення як у лавах правої опозиції в Іспанії, так і в каталонських партій, які виступають за незалежність краю. Праві вимагають від короля Філіпа VI не підписувати помилування, щоб не заохочувати сепаратистів. А каталонські сепаратистські партії вимагають, щоби помилувані були всі політики, причетні до референдуму, а також щоб їм дозволили брати участь у виборах і щоб Мадрид дозволив проведення референдуму про незалежність.

Прем'єр-міністр Санчес, анонсуючи напередодні рішення про помилування, заявив, що такий крок уряду допоможе сторонам налагодити діалог. «Ми не можемо почати з нуля, але ми можемо почати спочатку. Каталоніє, ми тебе любимо», – запевнив іспанський прем’єр.