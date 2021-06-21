Прем'єр Іспанії має намір помилувати каталонських сецесійників.

Йдеться про засуджених за організацію референдуму про незалежність Каталонії.

 

 

Голова уряду Іспанії Педро Санчес оголосив про намір 22 червня запропонувати кабінету міністрів помилувати каталонських політиків, засуджених за їхню роль в організації незаконного референдуму з питання незалежності реґіону восени 2017 року. Відповідну заяву прем'єр зробив у понеділок, 21 червня, виступаючи в театрі El Liceo в Барселоні. По це повідомила газета El Mundo.

 

«Завтра я запропоную Раді міністрів помилувати дев'ятьох засуджених за процес (щодо незаконного референдуму, – Z). Мені відомо, що є люди, які проти цього кроку. Окрім того, я розумію ту частину каталонського й іспанського суспільства, яка виступає проти помилування», – пообіцяв Санчес. При цьому, за його словами, уряд готовий дати шанс на примирення.

 

Виступ прем'єра в театрі  El Liceo на самому початку переривався нерозбірливими криками невідомих. Перед входом у будівлю театру в Барселоні кілька сотень прихильників виходу реґіону зі складу Іспанії влаштували акцію протесту проти візиту Санчеса в каталонську столицю.

 

Іспанська опозиція різко скритикувала намір уряду країни помилувати каталонських політиків-сецесійників. Як заявив лідер консервативної Народної партії Пабло Касадо (Pablo Casado), «уряд виявився не в змозі не тільки розв’язати наявні проблеми, а й почав створювати нові».

 

Нагадаємо, що 1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшло голосування про вихід зі складу королівства. Мадрид називав цей референдум нелегітимним і відмовився визнавати його результати. У жовтні 2019 року верховний суд Іспанії виніс вердикт у справі сепаратистських політиків, які причетні до організації референдуму, – їх засудили до тривалих термінів ув'язнення.

 

Наприкінці травня Верховний суд виступив проти помилування каталонських політиків. Таке рішення означає, що тепер влада Іспанії не зможе повністю помилувати засуджених. Передбачається, що уряд дозволить ув'язненим не відбувати тюремного терміну, однак залишить в силі рішення про позбавлення їх права обіймати державні посади.

21.06.2021

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