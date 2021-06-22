Галицькі хроніки COVID-19: 22 червня.

Станом на 09:00 22 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 802 хворих на сovid-19. За минулу добу – 19 нових випадків: 14 – на Львівщині та 5 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано одну смерть від covid-19 – у Тернопільській області.

Втім летальність ускладнень коронавірусної інфекції у нас в середньому становить 2,35%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 червня (09:00): 69 982 випадки 5 нових

Тернопіль – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 червня (09:00): 137 214 випадків, 14 нових

Львів – 11 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Пустомитівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 червня (09:00): 86 606 випадків, 0 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.