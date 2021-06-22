Галицькі хроніки COVID-19: 22 червня.

 

Станом на 09:00 22 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 802 хворих на сovid-19. За минулу добу – 19 нових випадків: 14 – на Львівщині та 5 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано одну смерть від covid-19 – у Тернопільській області. 

Втім летальність ускладнень коронавірусної інфекції у нас в середньому становить 2,35%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 червня (09:00): 69 982 випадки 5 нових

 

Тернопіль –  3 особи

Збаразький район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 червня (09:00): 137 214 випадків, 14 нових

 

Львів – 11 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Пустомитівський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 червня (09:00): 86 606 випадків, 0 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

22.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Вакцина проти Альцгеймера викликає обережний оптимізм
Друга фаза досліджень засвідчила позитивний ефект вакцини у принаймні частини пацієнтів, хворих на Альцгеймера.
21.06.21 | | Наука
Людські клітини здатні записувати РНК назад у ДНК
Вчені зробили відкриття, яке, здається, спростовує основи клітинної біології.
21.06.21 | | Наука
Папа Іван Павло ІІ у Львові: 20 років по тому
Павло ПАЛАМАРЧУК
У місто привезли унікальну ікону з мощами святого, помолитися перед якою можна до 26 червня. ФОТО
21.06.21 | | Галичина
Повість чудових літ: 1966 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: суперкислотний тест, Hippie Hill, Диґґери, heavy hippies тощо
20.06.21 | | Минуле
Міські мікроби: унікальні, як відбиток пальця
Науковці вперше порівняли урбаністичний мікробіом у містах на п’яти континентах.
19.06.21 | | Наука
Слухайте тойбіччя
Уляна Галич
Це та поезія, котра не цурається романтизму, хоча, здебільшого, її визначають як неомодерністську, а сама вона існує, радше, як не обмежений стилістичними рамками факт, простір абсолютної творчої свободи і невимушеної комунікації із читацькою авдиторією.
18.06.21 | | Штука
Поразка мов-переможців
Юстина Добуш
Ворога перемагаєш, коли перестаєш його сприймати як вічне зло, коли побачиш, що в ньому немає нічого сакрального і надприродного.
18.06.21 | | Дискурси
Психіатрія повинна примиритись з Богом
Девід Розмарін
Ігноруючи духовність у лікуванні, психіатри роблять погану послугу пацієнтам.
18.06.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.