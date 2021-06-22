Зеленський: В Україні не буде місця війнам.

 

Президент України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві. Зеленський сказав, що в Україні війнам "не місце".

 

 

Церемонія відбулася при "Меморіалі вічної слави", де поховані воїни, котрі захищали Україну в роки Другої світової війни, передає пресова служба ОП.

 

"Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя та можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам", – заявив Зеленський.

 

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни є в Україні з 2000 року. Заклав його Леонід Кучма. 

 

22.06.2021

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