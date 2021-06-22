На кордоні з Польщею відновлюють роботу три пункти пропуску.

 

Від середи, 23 червня, відновиться робота трьох автомобільних пунктів пропуску «Зосин – Устилуг», «Долгобичув – Угринів» та «Кросценко – Смільниця» на польсько-українському кордоні. Про це сьогодні, 22 червня, повідомила Державна прикордонна служба України.

 

 

«Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринів" та "Кросценко – Смільниця", – зазначено у повідомленні.

 

Робота відновиться о 01:00 за київським часом. Раніше зазначені пункти пропуску не працювали через карантинні обмеження. Українські прикордонники радять перед поїздкою за кордон ознайомитися з правилами та обмеженнями, що діють на території сусідніх держав. Як відомо, Євросоюз дозволив в'їзд на свою територію повністю вакцинованим туристам.

 

Відтак загалом на кордоні з Польщею від завтра працюватиме вісім пунктів пропуску: «Грушів», «Ягодин», «Шегині», «Краковець», «Рава-Руська», «Устилуг», «Угринів», «Смільниця».

 

 

Нагадаємо, з 11 червня у Польщі біля чотирьох пунктів пропуску: «Медика – Шегині», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин» працюють тимчасові пункти щеплення від Covid-19 для громадян України та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до РП.

 

Фото dpsu.gov.ua, sokal-rda.gov.ua

22.06.2021

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