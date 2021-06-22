Число добових шпиталізацій другий день перевищує кількість нових випадків.

Упродовж доби в Україні виявили 296 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас шпиталізували 318 людей. Таким чином другий день поспіль кількість добових шпиталізацій перевищує число нових випадків.
Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (87), у Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Одужало 829 людей.
Минулої доби зафіксували 21 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померло 52 053 людей.
22.06.2021