Галицькі хроніки COVID-19: 21 червня.

Станом на 09:00 21 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 783 хворих на сovid-19. За минулу добу – 29 нових випадків: 23 – на Львівщині та 6 – на Тернопіллі.

За минулу добу в зафіксовано одну смерть від covid-19 – у Львівській області.

Втім летальність ускладнень коронавірусної інфекції у нас в середньому становить 2,35%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 червня (09:00): 69 977 випадків, 6 нових

Тернопіль – 2 особи

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Тернопільський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 червня (09:00): 137 200 випадків, 23 нових

Львів – 17 осіб

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 червня (09:00): 86 606 випадків, 0 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.