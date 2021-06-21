Галицькі хроніки COVID-19: 21 червня.

Станом на 09:00 21 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 783 хворих на сovid-19. За минулу добу – 29 нових випадків: 23 – на Львівщині та 6 – на Тернопіллі.
За минулу добу в зафіксовано одну смерть від covid-19 – у Львівській області.
Втім летальність ускладнень коронавірусної інфекції у нас в середньому становить 2,35%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 червня (09:00): 69 977 випадків, 6 нових
Тернопіль – 2 особи
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Тернопільський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 червня (09:00): 137 200 випадків, 23 нових
Львів – 17 осіб
Кам'янко-Бузький район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 2 особи
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 червня (09:00): 86 606 випадків, 0 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.06.2021