Захід розширив санкції проти Мінська.

Вони мали б сприяти фінансовому виснаженню режиму Лукашенка.

Європейська Унія, США, Канада і Велика Британія в понеділок, 21 червня, одночасно запровадили нові санкції проти Білорусі у відповідь на примусову посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевіча. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Санкції Євроунії торкнуться ключових секторів економіки Білорусі, включно з експортом калійних добрив, нафти і нафтохімічних продуктів, а також тютюнової промисловості й фінансового сектора. Рада ЄУ затвердила постанову про внесення до списку санкцій 86 компаній і фізичних осіб. Нові обмеження передбачають заморожування активів і заборону на видачу віз. Імена і назви компаній будуть опубліковані пізніше.

«Ми продовжимо планомірний шлях зі запровадження санкцій проти Лукашенка і його режиму. Тепер ми не обмежимося лише санкціями проти фізичних осіб, ми будемо вводити секторальні санкції. Таким чином ми хочемо посприяти фінансовому виснаженню режиму», – заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

Міністерство фінансів США оголосило, що вносить до списку санкцій ще 16 білоруських чиновників і силовиків, а також п'ять установ: КДБ Білорусі, сумно відомий мінський ізолятор на Окрестіна, внутрішні війська МВС, Головне управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС і УВС Брестської області .

Серед 16 персон, які потрапили під санкції США – речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, керівник КДБ Іван Тертель, командир спецпідрозділу КДБ «Альфа» Сергій Зубков, генпрокурор Андрій Швед, командувач внутрішніми військами Микола Карпенков, заступник міністра юстиції Сергій Калиновський, начальники мінської і Брестської міліції Михайло Гриб і Олександр Астрейко, а також семеро членів Центрвиборчкому.

МЗС Великої Британії оголосило, що паралельно зі союзниками теж розширює свій список санкцій білоруських персон і установ. Лондон пояснив, що санкції проти семи осіб і однієї установи введені безпосередньо за примусову посадку літака Ryanair і захоплення Романа Протасевіча і його подруги Софії Сапеги, а ще чотири особи і одна установа включені в список «у відповідь на придушення демократії та прав людини в Білорусі Лукашенком і його режимом».