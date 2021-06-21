Збірна України програла вирішальний матч на Євро-2020 австрійцям.

Національна збірна України завершила виступи у груповому турнірі чемпіонату Європи. У понеділок українська команда програла Австрії з рахунком 0:1. Перед тим українці зазнали поразки від Нідерландів (2:3) та перемогли Північну Македонію (2:1).

Позаяк при нічийному рахунку Україна залишалася в таблиці другою, австрійці розпочали поєдинок у більш агресивній манері. Червоно-білі дуже високо зустрічали суперника, у стартові хвилини Австрія зуміла кілька разів створити напругу біля воріт Бущана та виконати низку кутових.

Загрозливим виглядав рейд Шлагера лівим флангом нашої оборони, а також удар Забітцера, заблокований Сидорчуком. Синьо-жовті ж намацали слабке місце в захисті суперників на їхньому лівому фланзі, де діяв капітан команди Алаба, який багато уваги приділяв грі попереду. Ярмоленко та Караваєв знаходили простір та вривалися в цю зону, але не вистачало останнього пасу.

Коли вже здавалося, що українці стримали стартовий тиск, Австрія відкрила рахунок. Кутовий у виконанні Алаби завершився ударом упритул Баумгартнера, який випередив Забарного. 0:1.

Після пропущеного м’яча синьо-жовтим вдалося на деякий час перевести гру ближче до воріт суперника. На 29-й хвилині Шапаренко обіграв захисника та небезпечно пробив низом, Бахманн відбив м’яч, а Ярмоленко не встиг на добивання.

Австрійці продовжували діяти гостріше. До перерви Бущан врятував свої ворота після удару Лайнера, також дві можливості відзначитися змарнував Арнаутович.

У другій 45-хвилинці на поле вийшов Циганков, і збірна України почала частіше наближатися до воріт опонента. Попри це, австрійці продовжували тримати в напрузі Бущана, турбуючи його ударами з далекої відстані. Згодом Андрій Шевченко кинув у бій ще одного свіжого гравця атаки, Марлоса, і синьо-жовті заволоділи територіальною перевагою. Щоправда, зі створенням гольових моментів було складно.

Під кінець матчу Шевченко випустив на поле Бєсєдіна, який утворив попереду дует форвардів із Яремчуком, але часу щось змінити українцям не вистачило. На 88-й хвилині Яремчук ударив м'ячем поруч зі стійкою, прицілюючись із гострого кута.

Збірна України має якісь теоретичні шанси вийти до плей-оф: чотири найкращі команди, які фінішували третіми у груповому раунді, також виходять до 1/8 фіналу.