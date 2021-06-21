Папа Іван Павло ІІ у Львові: 20 років по тому

Павло ПАЛАМАРЧУК

До 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ до Львова привезли унікальну ікону з мощами святого. Помолитися перед святинею можна до 26 червня

 

 

У храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові, виставили до почитання ікону з мощами Папи Івана Павла ІІ. Через карантинні обмеження, пов’язані із пандемією коронавірусу, цілувати образ не дозволяється. Можна лише поклонитися і помолитися перед мощами.

 

 

«У цій іконі є часточка крові святого Папи, яка була зібрана, коли 13 травня 1981 року на Понтифіка був здійснений замах. Це реліквія першого ступеня. Користаймо, просімо святого про заступництво, про мир, про правильне розуміння нашого життя. Щоб ми ходили тою стежкою Божих заповідей, а властиво ішли тою дорогою, якою є сам Христос», – розповів парох храму Різдва Пресвятої Богородиці о. Орест Фредина.

 

 

Зазначимо, що рівно 20 років тому Папа відвідав Львів. З нагоди цієї дати у місті протягом тижня буде проведено низку літургійно-молитовних, просвітницьких, мистецьких та спортивних заходів. Помолитися перед іконою з мощами понтифіка можна буде до 26 червня.

 

 

27 червня на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці відслужать Архиєрейську літургію, яку очолить Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

 

21.06.2021

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