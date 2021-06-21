Меркель у промові про напад Німеччини на СРСР згадала російську анексію Криму та Донбас.

 

Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що Німеччина відчуває сором за скоєний 80 років тому напад на СРСР і не може змиритися з тим, що сьогодні РФ перекроює кордони у Європі.

 

 

Про це Меркель сказала у відеоролику до 80-ї річниці з моменту вторгнення вермахту до СРСР, повідомляє "Укрінформ".

 

"Німеччина, як і весь Європейський Союз, не може погодитися з тим, що Росія порушила міжнародне право, анексувавши український півострів Крим та надавши масивну підтримку сепаратистам на сході України, таким чином поставивши під сумнів повоєнний європейський порядок", – заявила Меркель.

 

Вона підкреслила, що для німців вторгнення до СРСР 22 червня 1941 року є приводом для сорому, але вони вдячні за те, що, попри жахливі події війни, постраждалі народи змогли примиритися з Німеччиною. Під час Другої світової війни мільйони людей втратили життя, особливо в Росії, Україні та Білорусі, а також у країнах Балтії та інших радянських республіках, зазначила очільниця німецького уряду.

 

"Федеративна Республіка Німеччина визнає свою постійну відповідальність за злочини нацистського режиму. Частина цього – постійно нагадувати про те, що було. Не можна забувати, що ми в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками. З цієї відповідальності зростає і наш обов'язок працювати над миром та міжнародним порядком, заснованим на правилах", – заявила Меркель.

 

Вона також особливо відзначила політику президента СРСР Михайла Горбачова, яка уможливила мирне возз'єднання Німеччини в 1990 році.

 

Водночас Меркель наголосила, що "німцям боляче сьогодні" через утиски громадянського суспільства в Росії, а також у Білорусі. "Якщо мирних демонстрантів та неугодних опозиційних діячів будуть блокувати, наші відносини серйозно постраждають", – заявила канцлер.

 

При цім вона наголосила на необхідності підтримувати діалог із Росією.

 

21.06.2021

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