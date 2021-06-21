Партія Нікола Пашиняна переконливо перемогла на виборах.

Загалом до парламенту потрапили лише три політичні сили.

Партія виконувача обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» здобула переконливу перемогу на позачергових парламентських виборах, які відбулися в неділю 20 червня. Як повідомив у понеділок зранку, 21 червня, вірменський інформаційний портал News.am за підсумками підрахунків голосів виборців на всіх 2008 дільницях, за урядову партію проголосувало 53,92 відсотка вірмен, котрі взяли участь у волевиявленні. Електоральна фреквенція становила 49,4%.

Нікол Пашинян, коментуючи результати позачергових парламентських виборів в республіці на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, оголосив про чергову революцію в країні. «Народ Вірменії за три роки здійснив другу революцію. Цього разу "сталеву", замість "оксамитової". Вірменський народ зробив свій вибір, сталося те, що було передбачене. А ми передбачали, що під час цих виборів народ Вірменії повинен був здобути перемогу, що і сталося», – заявив Пашинян. Він зазначив, що перемога його партії «відновить суспільну і національну консолідацію».

За даними ЦВК, другу позицію з величезним відставанням від лідера парламентських перегонів здобув блоку експрезидента Роберта Кочаряна «Вірменія». Цій опозиційній політичній силі віддали свої голоси лише 21,04 відсотка виборців. На третій позиції блок експрезидента Сержа Саргсяна «Честь маю» (5,23% голосів),

Далі йдуть: партія «Процвітаюча Вірменія» (3,96%), партія «Республіка» (3,04%). Вони вже не потрапляють у стіни парламенту, оскільки виборчий поріг становить п’ять відсотків.

Відтак мандати в Національних зборах Вірменії розподіляться таким чином: партія «Громадянський договір» – 71 депутат, блок «Вірменія» – 29, блок «Честь маю» – 7 місць.

Блок «Вірменія» вже заявив, що не визнає результати виборів. «Опубліковані ЦВК результати голосування є спірними і не вселяють довіри. Ці результати суперечать процесам в суспільному житті, які спостерігалися за останні вісім місяців. Багатолюдні мітинги опозиційних сил в передвиборний період, нечисленні заходи влади, криза довіри в країні говорять про зовсім інші настрої», – йдеться в заяві блоку. Проте жодних конкретних прикладів виборчих порушень в заяві не наведено.

За виборами у Вірменії стежили 483 міжнародних спостерігача від восьми зарубіжних організацій. Про якісь поважні порушення на дільницях для голосування вони не повідомляли. Також і російські спостерігачі не зафіксували системних проблем у процесі голосування.

Таким чином керівник вірменського уряду Нікол Пашинян підтвердив свою легітимність на тлі глибокої урядової кризи, яка спалахнула внаслідок програшу країни у війні з Азербаджаном за контроль над Нагірним Карабахом.