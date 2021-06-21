Число добових захворювань сягло мінімуму за рік і місяць.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 323 нових хворих на ковід. Це мінімальна кількість добових випадків, починаючи з 26 травня 2020 року (тоді було 321 захворювання).

 

Динаміка захворювань на ковід

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (95) у Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

 

Водночас за вчора шпиталізували 375 осіб. Кількість шпиталізацій перевищила число добових випадків уперше за час епідемії.

 

За добу зареєстрували 16 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це мінімальна кількість летальних випадків, починаючи із 2 серпня (тоді зафіксували 13 смертей). За весь час епідемії в Україні померло 52 032 особи.

 

21.06.2021

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