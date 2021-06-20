Галицькі хроніки COVID-19: 20 червня.

Станом на 09:00 20 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 754 хворих на сovid-19. За минулу добу – 32 нових випадки: 4 – на Івано-Франківщині, 17 – на Львівщині та 11 – на Тернопіллі.

За минулу добу в жодній з трьох областей Галичини не зафіксовано летальних випадків від covid-19.

Втім летальність ускладнень коронавірусної інфекції у нас в середньому становить 2,35%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 червня (09:00): 69 971 випадки, 11 нових

Тернопіль – 4 особи

Борщівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 червня (09:00): 137 177 випадків, 17 нових

м.Львів - 11 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 1 особа

Миколаївський район – 2 особи

Перемишлянський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 червня (09:00): 86 606 випадок, 4 нових

Івано-Франківськ – 2 особи

Косівський район – 1 особа

Калуський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.