Галицькі хроніки COVID-19: 20 червня.

Станом на 09:00 20 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 754 хворих на сovid-19. За минулу добу – 32 нових випадки: 4 – на Івано-Франківщині, 17 – на Львівщині та 11 – на Тернопіллі.
За минулу добу в жодній з трьох областей Галичини не зафіксовано летальних випадків від covid-19.
Втім летальність ускладнень коронавірусної інфекції у нас в середньому становить 2,35%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 червня (09:00): 69 971 випадки, 11 нових
Тернопіль – 4 особи
Борщівський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 червня (09:00): 137 177 випадків, 17 нових
м.Львів - 11 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 1 особа
Миколаївський район – 2 особи
Перемишлянський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 червня (09:00): 86 606 випадок, 4 нових
Івано-Франківськ – 2 особи
Косівський район – 1 особа
Калуський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
20.06.2021