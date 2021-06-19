Галицькі хроніки COVID-19: 19 червня.

Станом на 09:00 19 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 722 хворих на сovid-19. За минулу добу – 78 нових випадки: 11 – на Івано-Франківщині (проведено 376 ПЛР-тестів), 61 – на Львівщині (проведено 1325 ПЛР-тестів) та 6 – на Тернопіллі (проведено 405 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано чотири летальні випадки від covid-19: троє людей померло на Тернопільщині та одна – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині в середньому становить 2,35%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 червня (09:00): 69 960 випадків, 6 нових

Тернопіль – 1 особа

Борщівський район – 3 особи

Заліщицький район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 червня (09:00): 137 160 випадків, 61 новий

Львів – 26 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 червня (09:00): 86 591 випадок, 11 нових

Івано-Франківськ – 3 особи

Долинський район – 3 особи

Калуський район – 2 особи

Рожнятівський райоен – 1 особа

Тлумацький район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.