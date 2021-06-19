Львівщина третя за кількістю добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 852 нових випадки коронавірусної хвороби. Водночас одужало 2736 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.

За добу найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Києві (202), у Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Учора зареєстрували 40 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померли 51 992 людей.

Офіційно в Україні 26 344 активних захворювань на ковід. Найбільше - в Києві (4478), у Дніпропетровській (2284), Одеській (2008), Харківській (1995), Львівській (1884) областях.