Галицькі хроніки COVID-19: 18 червня.

Станом на 09:00 18 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 644 хворих на сovid-19. За минулу добу – 58 нових випадки: 6 – на Івано-Франківщині (проведено 384 ПЛР-тести), 38 – на Львівщині (проведено 1348 ПЛР-тестів) та 14 – на Тернопіллі (проведено 461 ПЛР-тест).

За минулу добу зафіксовано три летальні випадки від covid-19: одна людина померла на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині в середньому становить 2,35%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 червня (09:00): 69 954 випадки, 14 нових

Тернопіль – 5 осіб

Борщівський район – 3 особи

Збаразький район – 2 особи

Підволочиський район – 1 особа

Тернопільський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 червня (09:00): 137 099 випадків, 38 нових

Львів – 21 особа

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район – 2 особи

Миколаївський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Стрийський район – 3 особи

Сокальський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 червня (09:00): 86 591 випадок, 6 нових

Івано-Франківськ – 2 особи

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Надвірнянський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.