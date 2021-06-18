Галицькі хроніки COVID-19: 18 червня.

Станом на 09:00 18 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 644 хворих на сovid-19. За минулу добу – 58 нових випадки: 6 – на Івано-Франківщині (проведено 384 ПЛР-тести), 38 – на Львівщині (проведено 1348 ПЛР-тестів) та 14 – на Тернопіллі (проведено 461 ПЛР-тест).
За минулу добу зафіксовано три летальні випадки від covid-19: одна людина померла на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині в середньому становить 2,35%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 червня (09:00): 69 954 випадки, 14 нових
Тернопіль – 5 осіб
Борщівський район – 3 особи
Збаразький район – 2 особи
Підволочиський район – 1 особа
Тернопільський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 червня (09:00): 137 099 випадків, 38 нових
Львів – 21 особа
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 1 особа
Жовківський район – 2 особи
Миколаївський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Стрийський район – 3 особи
Сокальський район – 1 особа
Турківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 червня (09:00): 86 591 випадок, 6 нових
Івано-Франківськ – 2 особи
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 2 особи
Надвірнянський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
18.06.2021