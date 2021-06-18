Ґутерріш залишається генсеком ООН на другу каденцію.

Його повноваження пролонґовані до 31 грудня 2026 року.

 

 

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй на засіданні в п'ятницю, 18 червня, призначила Антоніу Ґутерріша (Antonio Guterres) генеральним секретарем всесвітньої організації на другий термін. Про відповідне рішення оголосив на засіданні голова 75-ї сесії Генасамблеї ООН турецький дипломат Волкан Бозкір (Volkan Bozkır). Останній наразі виконує обов’язки голови Генасамблеї.

 

«Я маю честь оголосити про призначення Антоніу Ґутерріша генеральним секретарем ООН на другий термін з першого січня 2022 року до 31 грудня 2026 року», – процитувала слова Бозкіра інформаційна аґенція Reuters. Резолюція про призначення Ґутерріша була ухвалена без голосування загальним схваленням.

 

Після оголошення про пролонґацію каденції Ґутерріша Бозкір запросив його до зали й привів до відповідної присяги.

 

Ґутерріш був єдиним кандидатом на посаду генсека ООН. Раніше його підтримала Рада Безпеки всесвітньої організації. Генеральна Асамблея ООН лише одного разу не погодилася з рекомендаціями Ради Безпеки – 1950 року.

 

Генеральний секретар ООН обирається терміном на п'ять років.

18.06.2021

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