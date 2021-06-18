Данілов закликав не ідеалізувати "мінські домовленості".

 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не може погодитися на бездумне виконання "мінських домовленостей". З його слів, вибори на Донбасі неможливі, бо вони були би подібні на вибори у концтаборі. 

 

 

Про це Данілов сказав у інтерв'ю телеканалу "1+1".

 

"Якщо казати про ситуацію з "мінськими домовленостями", то можу сказати, що те, в якому вигляді вони є, – це є повним абсурдом. Не дивно, коли громадяни України починають нам волати: "Давайте швидко виконувати "мінські домовленості"..." Скажіть, будь ласка, як в концтаборі можна провести вибори? Сьогодні частина території окупована, під впливом Російської Федерації, керівництво якої є на території Донецької і Луганської областей, призначається там, приїздить звідти. Офіцери Російської Федерації, генерали Російської Федерації, зброя Російської Федерації – відомо це всім. Повчають: "Нам не треба говорити правду про наших партнерів". Якщо ми не будемо казати правду в очі, якщо ми не будемо називати речі своїми іменами – нас ніхто не буде поважати", – сказав секретар РНБО.

 

Водночас Олексій Данілов відкидає перспективу звільнення окупованих територій у військовий спосіб.

 

"Чи можемо ми взяти? Так, можемо. Можливо, і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей?! Хто за це буде нести відповідальність?" – сказав Данілов.


При цім секретар РНБО також закликав українців не принижувати власну армію, заявивши, що ЗСУ на 100% готові захистити країну. "Не паплюжте нашу армію, не розповідайте, що у нас там все пропало і все катастрофа. Наша армія 100% захистить при необхідності нас", – сказав Данілов.

 

18.06.2021

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