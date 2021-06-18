США і Туреччині не вдалося домовитися щодо російських ЗРК С-400.

Проте домовлено, що турецькі війська залагоджуватимуть безпеку кабульського летовища після виведення американського військового контингенту з Афганістану.

Адміністрації американського президента Джо Байдена не вдалося досягнути домовленості з Туреччиною щодо її рішення закупити російську систему озброєнь, а саме зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на інформацію з Білого дому. Північноатлантичний Альянс розглядає ЗРК С-400 як загрозу для своєї безпеки.

Як розповів журналістам радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan), Байден і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан обговорили укладену в 2017 році багатомільярдну угоду Анкари з Москвою під час перемовин в Брюсселі на марґінесі саміту НАТО, який відбувся цього тижня.

Нагадаємо, що в грудні минулого року адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Туреччини у відповідь на придбання російської ракетної системи С-400, що стало проявом рідкісної для Північноатлантичного Альянсу конфронтації між союзниками.

«Тема С-400 обговорювалася. Рішення цього питання знайдено не було. Сторони домовилися продовжити діалог щодо С-400», – сказав Салліван, додавши, що адміністрація Байдена зможе дати подальші коментарі після того, як Вашінґтон і Анкара проведуть додаткові перемовини.

Водночас Салліван розповів про домовленість Вашінґтона й Анкари в афганському питанні. Зокрема щодо того, що турецькі військовики охоронятимуть кабульське летовище імені Хаміда Карзая після виведення американського військового контингенту з країни.