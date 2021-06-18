В Україні рекорд вакцинацій за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусної хвороби 81 713 людей.

 

 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

 

"Новий рекорд щеплених! 81 713 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 червня 2021 року. Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані – 23 743 людини", – ідеться у повідомленні.

 

Протягом доби працювало 618 мобільних бригад та 964 пункти щеплення.

 

Станом на 17 червня 2021 року до листа очікування вакцинації записалося 707 599 людей.

 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

 

Загалом проведено 1 989 398 щеплень.

 

 

18.06.2021

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