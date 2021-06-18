За добу в Україні виявили 976 випадків COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 967 нових випадків захворювання на COVID-19. При тім одужало 2312 осіб.
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я України.
За добу найбільшу кількість випадків ковіду зафіксували у Києві (207), у Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.
Упродовж доби в Україні зареєстрували 50 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії в Україні померло 51 952 людей.
Загальна кількість виявлених випадків ковіду зросла до 2 228 192.
Офіційно в Україні 28 268 активних захворювань на COVID-19.
18.06.2021