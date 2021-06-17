Львівський, Франківський, Черкаський осередки "Голосу" вимагають відставки Рудик.

Низка партійних осередків "Голосу" закликали керівництво партії скласти повноваження після загострення внутрішньої кризи у команді та демаршу десяти народних депутатів у Верховній Раді. Свою незгоду висловили, зокрема, Львівська, Івано-Франківська, Черкаська організації.

"Львівська обласна територіальна організація ПП “Голос” вимагає від голови фракції скласти повноваження і забезпечити перевибори в найкоротші терміни. Від голови партії вимагаємо скликати демократичний з’їзд і скласти повноваження. Партія потребує чесних, прозорих виборів керівництва партії та фракції. Одночасно необхідно впровадити більш ефективну і демократичну систему управління. Лише це може стати запорукою збереження довіри виборців та цінностей нашої політичної сили", – ідеться у заяві львівського обласного осередку.

"Конфлікт всередині «Голосу» та постійні суперечки тривають вже довгий час і підривають довіру наших виборців та прихильників. Неможливість керівництва забезпечити комунікацію в межах фракції та дотримання демократичних процедур в партії призводять до системних помилок", – зазначив "Голос" Львівщини.

"Ми отримали шквал незаслуженої критики після того, як кілька нардепів віддали свої голоси за внесення до порядку денного законопроекту №5554 про російську мову в кіно. За такі помилки треба відповідати. Тому вимагаємо від голови партії Кіри Рудик та керівника парламентської фракції Ярослава Железняка скликати демократичний з’їзд партії та забезпечити перевибори керівництва партії та фракції", – закликав Івано-Франківський осередок.

"На жаль, за останні кілька місяців партія втратила левову частину членів партії, прихильників, а віднедавна ще й половину фракції Верховної Ради. А це - явний сигнал, що партія потребує глобальних змін. Ми до останнього вірили у знаходження компромісу, перемогу здорового глузду над емоціями. Але треба визнати: сьогодні ситуація патова і зайшла у глухий кут", – приєдналися партійці з Черкас.

Напередодні десятеро народних депутатів із "Голосу" – рівно половина фракції – оголосили про створення внутрішньої депутатської групи "Справедливість". Вони заявили про те, що керівництво руйнує партію і закликали Кіру Рудик та Ярослава Железняка до відставки.