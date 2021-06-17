Байден: Я передав Путіну непорушну прихильність територіальній цілісності України.

 

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час переговорів із президентом Росії Володимиром Путіном підтвердив свою відданість територіальній цілісності України.

 

 

Про це Байден сказав під час пресової конференції після зустрічі з Путіном у Женеві, повідомляє "Радіо Свобода".

 

"Я передав непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України. Ми обговорили "мінські домовленості". Я висловив наш погляд на "мінські домовленості". Він не заперечував мені. Але, звичайно, відмінності були", – сказав Байден.

 

Володимир Путін підтвердив, що на зустрічі питання України обговорювали – "не можу сказати, що дуже детально". Путін заявив, що він підтримує "мінські домовленості", але всю відповідальність переклав на Україну: "Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на сході України повинні лежати "мінські домовленості". Що стосується зобов’язань щодо України, у нас зобов’язання тільки одне – сприяти реалізації "мінських домовленостей". Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом без усякого сумніву", – сказав Путін.

 

Президент Росії заперечив, що президенти дебатували про перспективу вступу України до НАТО. "Що стосується вступу України в НАТО – тема зачіпалася мазком, тут нічого обговорювати", – зауважив російський президент.

 

17.06.2021

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