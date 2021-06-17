Кількість активних захворювань на ковід впала нижче 30 тисяч в Україні.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1188 нових випадків захворювання на COVID-19. Водночас одужало 4682 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (251), у Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

 

Упродовж доби в Україні зафіксували 55 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. За весь час пандемії в Україні померло 51 902 людей.

 

Офіційно в Україні 29 663 активних захворювань на ковід – мінімальна кількість, починаючи з кінця липня минулого року. В Києві – 4500 недужих, у Дніпропетровській області – 2521, в Одеській – 2383, у Харківській – 2301, у Львівській – 1912.

 

17.06.2021

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