Кабмін затвердив концепцію університету Зеленського.

 

Кабінет Міністрів схвалив концепцію реалізації проєкту "Президентський університет".

 

 

Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

 

"Концепція передбачає досягнення таких стратегічних цілей: створення інноваційного університету згідно з концепцією «трикутника знань» для здобуття перспективної вищої освіти талановитою молоддю; забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями найвищого рівня, запобігання відтоку молодих та перспективних українців за кордон; розвиток взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом", – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що проєкт "Президентський університет" має започаткувати взірцеву модель інноваційного освітньо-наукового хабу шляхом створення сучасного закладу завдяки концентрації найкращих матеріальних і людських ресурсів країни.

 

"Президентський університет ми бачимо як сучасний інноваційний освітній і науковий центр, діяльність якого спрямовується на впровадження ефективних освітніх стратегій для реалізації інтелектуального й творчого потенціалу громадян України. Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ у системі вищої освіти і науки України, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців", – сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

 

 

Нагадаємо, на початку червня Володимир Зеленський підписав указ про створення "Президентського університету майбутнього". Планує, щоб там готували фахівців за напрямами: інформаційні технології, кібербезпека, нанотехнології, космічні технології, біотехнології та наука про здоров'я, енергетика, глобалізація та міжнародні комунікації. Хоче збудувати університет до вересня 2023 року.

 

16.06.2021

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