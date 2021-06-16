В Україні послабили карантин – і продовжили його на ціле літо.

 

Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень на території України до 31 серпня.

 

 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

 

"Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки. В таких умовах у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників", – повідомляє МОЗ.

 

Підкреслюється, що дотримання маскового режиму є необов'язковим за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

 

Крім того, при зеленому рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.

 

Для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 та негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону), або негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу (не більше як за 72 години до перетину кордону), або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

 

16.06.2021

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