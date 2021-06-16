Підтверджено високу ефективність вакцин проти всіх варіантів коронавірусу.

Такими є попередні дані дослідження, проведеного англійською епідеміологічною службою Public Health England.

 

 

Навіть отримавши лише одну дозу вакцини з двох, людина стає значно захищенішою від небезпечних форм коронавірусу, навіть від  «індійського» варіанту (Delta), який є заразнішим і становить вищу небезпеку. Як повідомляє телеканал Sky News, такими є попередні дані дослідження, проведеного англійською епідеміологічною службою Public Health England, яка вивчила статистику заражень в країні з 12 квітня до 4 червня включно. Служба стверджує, що навіть перше щеплення забезпечує високий рівень захисту (понад 90%) як від важкої форми COVID -19, так і від летального результату.

 

В цілому за ці неповні два місяці варіант Delta (B.1.617.2) був виявлений у понад 14 тисяч осіб, серед яких були і раніше вже вакциновані пацієнти. Однак професійна медична допомога була потрібна лише 166 інфікованим, переважна більшість з яких вакцинованою не була.

 

Розрахунки показали, що навіть один укол вакцини від Pfizer зменшує ймовірність шпиталізації з важкою формою COVID-19 на 94%, а перше щеплення оксфордською вакциною від AstraZeneca – на 71%. Після другого заштрику ефективність цих препаратів зростала до 96% і 92% відповідно.

 

Радник британського уряду з питань контролю за інфекційними захворюваннями Пітер Інґліш (Peter English) назвав результати дослідження «чудовою новиною, яка доводить ефективність коронавірусних вакцин від варіанту Delta». «Результати нового дослідження зміцнюють надію на те, що незабаром вакцинація допоможе досягти порогу колективного імунітету, оскільки є й інші наукові роботи, які вказують на те, що побічно щеплення захищає від COVID-19 навіть тих, хто ще не встиг чи відмовився вакцинуватися», – наголосив він.

16.06.2021

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