На Тернопіллі за добу виявили шість випадків ковіду.

Упродовж минулої в Україні виявили 1045 нових випадків захворювання на COVID-19. Водночас одужало 4802 особи.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (256), у Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях. Найменше – на Тернопіллі (6 захворювань за добу).
За вчора шпиталізували 699 осіб.
Упродовж доби зареєстрували 78 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померло 51 847 людей.
Офіційно в Україні 33 212 активних випадків COVID-19 – мінімумальне число, починаючи з 6 серпня.
Динаміка смертності (середнє за сім діб)
16.06.2021