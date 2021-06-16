На Тернопіллі за добу виявили шість випадків ковіду.

 

Упродовж минулої в Україні виявили 1045 нових випадків захворювання на COVID-19. Водночас одужало 4802 особи.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб) 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (256), у Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях. Найменше – на Тернопіллі (6 захворювань за добу).

 

За вчора шпиталізували 699 осіб.

 

Упродовж доби зареєстрували 78 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померло 51 847 людей.

 

Офіційно в Україні 33 212 активних випадків COVID-19 – мінімумальне число, починаючи з 6 серпня. 

 

Динаміка смертності (середнє за сім діб)

 

16.06.2021

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