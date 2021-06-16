Галицькі хроніки COVID-19: 16 червня.

 

Станом на 09:00 16 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 514 хворих на сovid-19. За минулу добу – 30 нових випадків: 10 – на Івано-Франківщині (проведено 439 ПЛР-тестів), 14 – на Львівщині (проведено 1436 ПЛР-тестів)  та 6 – на Тернопіллі (проведено 577 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано два летальні випадки від covid-19: одна людина померла на Тернопільщині та одна на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині в середньому становить 2,35%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 червня (09:00): 69 927 випадків, 6 нових

 

Тернопіль – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 червня (09:00): 137 016 випадків, 34 нових

 

Львів – 4 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 червня (09:00): 86 571 випадок, 10 нових

 

Івано-Франківськ – 5 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Косівський район – 1 особа

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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