Галицькі хроніки COVID-19: 15 червня.

 

Станом на 09:00 15 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 484 хворих на сovid-19. За минулу добу – 55 нових випадки: 9 – на Івано-Франківщині (проведено 483 ПЛР-тести), 34 – на Львівщині (проведено 1390 ПЛР-тестів)  та 12 – на Тернопіллі (проведено 537 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків від covid-19: двоє людей померло на Тернопільщині, семеро на Львівщині та одна на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині в середньому становить 2,35%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 червня (09:00): 69 921 випадків, 12 нових

 

Тернопіль – 5 осіб

Борщівський район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Тернопільський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 червня (09:00): 137 002 випадки, 34 нових

 

Львів – 21 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 червня (09:00): 86 561 випадок, 9 нових

 

Івано-Франківськ – 5 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

15.06.2021

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